«Наполи» выиграл шестой матч подряд, обыграв «Кальяри»
Спаллетти – о 6 победах «Наполи» подряд: «Нам еще есть в чем прибавлять»
Команда пока идет без потерь в Серии А
27 сентября 09:27
Фото: Football-Italia
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал Football-Italia победу над «Кальяри» (2:0) и игру команды на старте сезона.
«Нам еще нужно улучшать игру в атакующей трети поля – мы зачастую доходим до чужой штрафной и не можем в нее попасть. Надо научиться конвертировать владение мячом в удары по воротам. Так что нам еще есть в чем прибавлять, есть потенциал для этого.
Сегодня мы играли хорошо, все время контролировали игру. Но было бы лучше, если бы мы решили исход матча раньше.
Теперь всеобщие ожидания от нас возросли. Посмотрим, как мы отреагируем, когда наступят трудности. Мы должны знать, что представляем собой, чего хотим, ведь другие команды скоро начнут набирать обороты. Пока они разогреваются, но как только наберут форму, тоже начнут выигрывать по шесть матчей подряд».
«Наполи» выиграл все шесть матчей в Серии А и идет без потерь.
Комментарии 0