Спаллетти – о 6 победах «Наполи» подряд: «Нам еще есть в чем прибавлять»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал Football-Italia победу над «Кальяри» (2:0) и игру команды на старте сезона.

Сегодня мы играли хорошо, все время контролировали игру. Но было бы лучше, если бы мы решили исход матча раньше.

Теперь всеобщие ожидания от нас возросли. Посмотрим, как мы отреагируем, когда наступят трудности. Мы должны знать, что представляем собой, чего хотим, ведь другие команды скоро начнут набирать обороты. Пока они разогреваются, но как только наберут форму, тоже начнут выигрывать по шесть матчей подряд».