«Спрятался на парковке и два часа просидел в туалете». Как «безбилетник» попал на матч Лиги Европы

В первом матче группового этапа Лиги Европы «Бетис» на своем поле совершил эпичный камбэк против «Селтика» (4:3).

Один из фанатов гостей на своей странице в Twitter рассказал, как ему удалось пробраться на трибуны «Бенито Вильямарин» на это противостояние, не имея билета.

По словам болельщика, он пробрался на парковку, после чего на служебном лифте поднялся наверх, где на два часа засел в служебном туалете, после чего смог спокойно пройти на трибуны.

