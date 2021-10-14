Спустя четыре месяца… Сборную Англии могут наказать из-за беспорядков во время финала Евро

Следующие домашние матчи могут пройти без зрителей

Фото: BBC

Сборную Англии могут наказать из-за беспорядков фанатов во время финала Евро.

UEFA проведет расследование и дисциплинарные слушания по поводу беспорядков во время финала Англии с Италией.

Во время финала болельщики столкнулись с полицией и стюардами, а на арене занимали места, билеты на которые были куплены другими болельщиками.

Следующие домашние матчи могут пройти без зрителей, если Англия получит наказание, сообщает BBC.

Примечательно, что с момента финала прошло уже четыре месяца. У Англии в отборе на ЧМ-2022 остался один домашний матч – с Албанией 12 ноября.