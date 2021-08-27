Срна: «Для нашего клуба лучше, когда мы играем с топовыми командами»

«Горнякам» будут противостоять сразу два гранда

Дарио Срна / фото - FootBoom

Экс-игрок и директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов:

Ваши впечатление от жеребьевки? С прошлого года мало что поменялось.

«Да, два соперника – «Интер» и «Реал» – те же самые, добавился «Шериф». Группа снова непростая, но как показывает практика, для нашего клуба лучше, когда мы играем с топовыми командами. Роберто Де Дзерби хорошо знает «Интер», мы прекрасно знаем «Реал», «Шериф» хоть и дебютант турнира, но тоже неудобная команда. Думаю, будет тяжело, но, как и в прошлом году мы будем биться за выход из группы».

Как считаете, после матчей минувшего сезона кто подготовится лучше, вы к предстоящим играм с «Интером» и «Реалом», или они к вам?

«Мы все будем хорошо готовы друг к другу. С «Интером» мы ведь будем играть третий сезон подряд. Я могу обещать, что у нас легко очки никто не заберет, всем дадим бой».

«Манчестер Сити» в твиттере поздравил вашу команду и пошутил: «Скоро увидимся», имея в виду постоянные встречи друг с другом в последние несколько сезонов. Теперь, как минимум над «Интером», так может шутить уже и ваш клуб.

«Да, хорошее поздравление (улыбается – прим.). Я уже говорил, что нам тяжелее попасть в Лигу чемпионов, чем играть в группе. И вчерашний матч это доказал. Нам где-то и повезло чуть-чуть, но, тем не менее, как сказал наш главный тренер, мы показали яйца» и вышли в группу. Теперь будет чуть легче, как минимум есть шесть игр, а не две, меньшая психологическая нагрузка на футболистов. Плюс мы сделаем правильные выводы и сыграем лучше».

Третий соперник в группе — «Шериф», самая низкорейтинговая команда из всех участников ЛЧ. В отличие от «Интера» и «Реала», в случае с ними, придется поработать над тем, чтобы не было недооценки?

«Шериф» за выход в группу обыграл «Динамо» Загреб, с которым мы не так давно дважды сыграли вничью. Причем дома разгромили их 3:0, а должно было быть 5:0. Так что нужно быть очень аккуратными».

«Шахтер» получил почти тех же соперников по группе, что и в прошлом году. Разве что только «Боруссию М» не пригласили на воссоединение группы D.

Напомним, тренер «горняков» Роберто Де Дзерби заявил, что «Реал» и «Интер» не только поменяли тренеров, но и улучшили свой уровень с прошлого сезона.