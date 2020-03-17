Стал известен весь перечень изменений в новом регламенте Первой лиги

На формате соревнований сильно скажется упразднение турнира U-21 в УПЛ

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Заседание Центрального совета ПФЛ состоялось 17 марта. На нем обсуждался новый формат соревнований под эгидой организации в сезоне-21/22. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

Так, на обновленном регламенте скажется упразднения чемпионата U-21 в УПЛ. Отныне три первых клуба высшего дивизиона смогут заявлять молодежные команды в Первую лигу.

В связи с этим количество участников первенства планируется увеличить до 20, о чем уже сообщалось ранее. Команды будут поделены на две группы по территориальному принципу.

После двух кругов десять лучших коллективов разыграют путевки в УПЛ. Десятка худших будет пороться за непопадание в четверку вылетевших во Вторую лигу.

В третьем по силе дивизионе страны сохранятся две группы, но число участников будет ограничено 16-ю. Клубы УПЛ вне топ-3 смогут заявлять на соревнования свои молодежные команды.

ПФЛ проведет опрос среди клубов относительно обновленного формата. Также его еще должен утвердить Исполком УАФ.

Ранее об идее нового формата соревнования рассказал президент ПФЛ Александр Каденко.