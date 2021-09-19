Стало известно, из-за чего началась массовая драка болельщиков на трибунах «Олимпийского»
Матч восьмого тура УПЛ между «Динамо» и «Александрией» (1:0) запомнился, в первую очередь, спорным пенальти на 97 минуте встречи.
Но и вне футбольного поля не обошлось без происшествий. На трибунах стадиона «НСК Олимпийский» произошла массовая драка болельщиков, которую пришлось разнимать полицейским.
Один из очевидцев раскрыл подробности этого неприятного эпизода:
«Из 4-5 человек с нашей стороны у одного перелом руки со смещением и перелом носа в другого, у остальных – синяки на корпусе и ногах. Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки, потому что детям нечем было дышать.
Также толкали женщин. Дети целы, но испуганные и на футбол больше идти не хотят. Их отвела в сторону и вверх одна из мам, которая присутствовала вчера.
По поводу безопасности на стадионе, то все очень печально – стюарды никак не отреагировали, а полиция прибыла через 7-9 минут».
Также множество споров между фанатами вызвал тот самый пенальти в концовке встречи. Экс-арбитр FIFA проанализировал назначение 11-метрового удара.
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