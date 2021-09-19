Стало известно, из-за чего началась массовая драка болельщиков на трибунах «Олимпийского»

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Матч восьмого тура УПЛ между «Динамо» и «Александрией» (1:0) запомнился, в первую очередь, спорным пенальти на 97 минуте встречи.

Но и вне футбольного поля не обошлось без происшествий. На трибунах стадиона «НСК Олимпийский» произошла массовая драка болельщиков, которую пришлось разнимать полицейским.

Один из очевидцев раскрыл подробности этого неприятного эпизода:

Также толкали женщин. Дети целы, но испуганные и на футбол больше идти не хотят. Их отвела в сторону и вверх одна из мам, которая присутствовала вчера.

По поводу безопасности на стадионе, то все очень печально – стюарды никак не отреагировали, а полиция прибыла через 7-9 минут».