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Стало известно, какую неподъемную для «Дженоа» цену «Динамо» запрашивало за Супрягу

Итальянцы вышли из гонки за форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
17:20
Стало известно, какую неподъемную для «Дженоа» цену «Динамо» запрашивало за Супрягу
Владислав Супряга / фото - Football24

Итальянское «Дженоа» вело переговоры по трансферу форварда «Динамо» Владислава Супряги, но киевляне потребовали неподъемную для генуэзцев цену, сообщает Calciomercato.

«Динамо» потребовало за нападающего 15 миллионов евро, что заставило «грифонов» заморозить переговоры.

Сейчас «Дженоа» ведет переговоры с партнером Руслана Малиновского по «Аталанте» Самом Ламмерсом, который обойдется клубу намного дешевле. «Богиня» требует за форварда на 5 миллионов меньше, чем киевляне за Супрягу.

Напомним, вчера «Динамо» провело первый контрольный матч со «сборниками» в составе.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Владислав Супряга Дженоа

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