Стало известно, по какой причине «Динамо» не смогло вылететь на матч с «Бенфикой»

Киевляне все же отправятся в Португалию

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» должно было вылететь на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» в 16:00 6 декабря. Однако рейс задержали.

Выяснилась причина, по которой киевляне все еще не вылетели в Лиссабон. Дело в том, что потребовалась замена самолета.

В связи с необходимостью найти новый транспорт вылет состоится около 19:30 по Киеву. В пункт назначения «бело-синие» прибудут уже ночью – перелет составит четыре часа 50 минут.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 8 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.