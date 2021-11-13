Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»
Стало известно, сколько человек поддержит Украину на выездной игре с боснийцами
Команду сопроводит делегация УАФ
16:04
фото - УАФ
Сборную Украины на выездном матче с Боснией и Герцеговиной поддержит делегация УАФ из 50-ти человек.
По информации источника, кроме руководства ассоциации, в делегацию войдут члены исполкома и меценаты.
Но украинских болельщиков не пустят на эту встречу из-за карантинных ограничений. Но есть и версия, что гостевых фанатов не принимают из-за напряженной политической ситуации в стране.
Матч состоится 16-го ноября в Зенице. От этой игры будет зависеть не только попадание «сине-желтых» на мундиаль, но и судьба главного тренера.
Украина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?