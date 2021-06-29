Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией

Игра начнется в 22:00

Фото: Twitter

Стало известно, сколько украинских фанатов будет присутствовать на матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

Известно, что на матче будет около 500 фанатов украинской команды. Преимущественно это будут фанаты из Великобритании, так как другим болельщикам по прибытию в Шотландию нужно пройти 5-тидневный карантин.

Матч Швеция – Украина начнется в 22:00.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.