Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией
Игра начнется в 22:00
Фото: Twitter
Стало известно, сколько украинских фанатов будет присутствовать на матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.
Известно, что на матче будет около 500 фанатов украинской команды. Преимущественно это будут фанаты из Великобритании, так как другим болельщикам по прибытию в Шотландию нужно пройти 5-тидневный карантин.
Матч Швеция – Украина начнется в 22:00.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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