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Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией

Игра начнется в 22:00
Футбол Евро-2020
19:55
Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией
Фото: Twitter

Стало известно, сколько украинских фанатов будет присутствовать на матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

Известно, что на матче будет около 500 фанатов украинской команды. Преимущественно это будут фанаты из Великобритании, так как другим болельщикам по прибытию в Шотландию нужно пройти 5-тидневный карантин.

Матч Швеция – Украина начнется в 22:00.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Швеция – Украина

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