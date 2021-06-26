Ярмоленко: «Мы пока не показали свой максимум на Евро-2020»
Стало известно, сколько «Вест Хэм» намерен выручить за Ярмоленко
Ожидается, что украинец покинет английский клуб летом
20:01
Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко летом покинет клуб. Об этом сообщает Football London.
По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес не рассчитывает на украинца. Кроме того, 31-летний футболист слишком травматичен.
Отмечается, что 5 миллионов фунтов убедят руководство «Вест Хэма» отпустить игрока. Действующий контракт вингера истекает следующим летом.
Ранее Ярмоленко заявил, что сборная Украины пока не показала свой максимум на Евро-2020.
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