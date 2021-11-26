Галлиани: «Думали о приглашении Шевченко в «Монцу»
Степаненко: «Шевченко пошел в «Дженоа» под определенный проект»
Но пока что специалисту нужно сохранить для команды прописку в Серии А
26 ноября 11:24
Андрей Шевченко и Тарас Степаненко / фото - УАФ
Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, почему Андрей Шевченко решился на работу в «Дженоа»:
«Думаю, он не просто так пошел, а под определенный проект. Если бы у команды не было видения будущего – он бы не принял ее. Так же было и со сборной, когда принял команду, в которой видел перспективу. Наверное, так же и с «Дженоа».
Скорее всего, клуб будет развиваться с новыми инвесторами. Строится новый проект, нужно время».
Украинец принял команду, которая находится на дне турнирной таблицы. Специалист заявил, что перед ним стоит задача – оставить команду в высшем дивизионе.
Напомним, ранее совладелец «Дженоа» намекнул на покупку клуба из УПЛ.
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