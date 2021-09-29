В «Шахтере» сообщили, что Траоре потребуется операция
Степаненко: «Траоре, мы с тобой»
Бразильцу предстоит тяжелая операция
29 сентября 16:54
Тарас Степаненко / фото - Шахтер
Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram опубликовал пост в поддержку партнера по команде Лассина Траоре, получившего жуткую травму в матче второго круга группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0).
«Поверьте, в таких матчах все выкладываются по полной.
А там, где накал, там жесткие моменты и, к сожалению, повреждения. Лассина Траоре, мы с тобой. Дальше поборемся вдвойне».
Напомним, Траоре перенесет операцию на колене.