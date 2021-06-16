Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ
Стороженко: «Замена «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ? Это какая-то ерунда»
Глава наблюдательного совета харьковского клуба, вышедшего в элиту, не подтвердил слухи
Сергей Стороженко / Фото - Футбол 24
Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко не подтвердил информацию о переговорах по замене клуба на «Металл» в УПЛ.
Мне об этом ничего неизвестно. Это какая-то ерунда. Я потерял дар речи.
Напомним, «Металлист 1925» вышел в украинскую Премьер-лигу по спортивному принципу. Клуб уже был внесен в календарь соревнований.
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