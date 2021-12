Суарез не сдержал слез после полученной травмы. Форвард пропустит мадридское дерби

Луис Суарес / фото - Marca

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» в матче с тремя красными карточками и тремя голами после 90-й минуты одержал победу над «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий «матрасников» Луис Суарес получил повреждение на 13-й минуте встречи и не смог продолжить важнейший для мадридцев поединок.

Уругваец не смог сдержать слез из-за того, что лишился возможности помочь своей команде в игре, где решалась судьба выхода в 1/8 турнира.

Luis Suarez was in tears on the bench after being forced off in the 13th minute through injury in Atletico's must-win match vs. Porto pic.twitter.com/OyNKvdSJWi