Сульшер: «Если кто-то хочет покритиковать Роналду, пусть посмотрит на матч с «Аталантой»

Оле-Гуннар Сульшер / Фото - МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал камбэк с 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой BT Sports.

Если кто-то хочет покритиковать Роналду за скорость работы и отношение, просто посмотрите этот матч и то, как он бегает.

Болельщики – огромная часть этого клуба. Пение, которое доносилось с трибун, поддерживало в игроках их веру. На наших домашних матчах Лиги чемпионов потрясающая атмосфера.