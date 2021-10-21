Роналду: «Манчестер Юнайтед никогда не сдается! Это «Олд Траффорд»
Сульшер: «Если кто-то хочет покритиковать Роналду, пусть посмотрит на матч с «Аталантой»
Тренер МЮ доволен выступлениями звездного подопечного
13:26
Оле-Гуннар Сульшер / Фото - МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал камбэк с 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой BT Sports.
В перерыве я сказал, что надо сделать все, чтобы забить следующий гол, потому что тогда мы сможем победить. Я был почти уверен, что пока мы не пропустим еще один мяч, мы выиграем игру.
Если кто-то хочет покритиковать Роналду за скорость работы и отношение, просто посмотрите этот матч и то, как он бегает.
Болельщики – огромная часть этого клуба. Пение, которое доносилось с трибун, поддерживало в игроках их веру. На наших домашних матчах Лиги чемпионов потрясающая атмосфера.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы.
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