Суркис: «Для нас спарринг с «Интером» не имеет значения»

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital относительно разгромного поражения в товарищеском матче против «Интера» (0:3).

Наши сборники очень тяжело входили в сезон, и многие до сих пор не набрали своих кондиций. Большинство игроков, представлявших сборную, были игроками киевского «Динамо».

Но мешая состав и подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Мистер добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как «Интер», чтобы у них не тряслись ножки. Ведь у нас многим еще по 18 – 19 лет.

Фрагментами игра была ничего, но, конечно, «Интер» – это суперкоманда, в которой играют звезды. Нам пока тяжело играть на равных с такими командами.