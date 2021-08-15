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Суркис: «Для нас спарринг с «Интером» не имеет значения»

Президент «Динамо» высказался по поводу разгромного поражения
Футбол Украинская Премьер-лига
16:13
Суркис: «Для нас спарринг с «Интером» не имеет значения»
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital относительно разгромного поражения в товарищеском матче против «Интера» (0:3).

Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но я считаю, что важнее результата то, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении этого матча. Для нас это важно, чтобы мы приспособились к игре в графике через два дня на третий.

Наши сборники очень тяжело входили в сезон, и многие до сих пор не набрали своих кондиций. Большинство игроков, представлявших сборную, были игроками киевского «Динамо».

Но мешая состав и подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Мистер добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как «Интер», чтобы у них не тряслись ножки. Ведь у нас многим еще по 18 – 19 лет.

Фрагментами игра была ничего, но, конечно, «Интер» – это суперкоманда, в которой играют звезды. Нам пока тяжело играть на равных с такими командами.

Ранее сообщалось, что перед матчем с «Интером» состояние здоровья главного тренера киевлян Мирчи Луческу ухудшилось.

Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Интер Игорь Суркис

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