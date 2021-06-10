Суркис: «Луческу будет руководить трансферной политикой «Динамо»
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в шоу «BurBuzz» о целях клуба на летнее трансферное окно. Отметим, что форвард киевлян Фран Соль намерен разорвать соглашение
с командой и ищет новый коллектив на следующий сезон.
Трансферов до старта Евро-2020 не будет, это нормальное явление. Мы должны посмотреть, как выступят наши футболисты. Может, будут какие-то предложения по нашим игрокам.
Сегодня у нас работает такой опытный главный тренер, поэтому все, что касается трансферов, будет исходить только от него, от его пожеланий и от кого, как он будет видеть дальнейшее развитие и прогресс команды киевского «Динамо».
Какие позиции Луческу просил усилить? Вы спрашиваете такое, что я не могу сейчас ответить. Луческу на сбор собрал всех арендованных, всю нашу талантливую молодежь, и они начнут работу на неделю раньше, чтобы Луческу мог определиться с тремя группами футболистов: кто вообще может не подойти «Динамо», кого надо продать и отдать в аренду, и те футболисты, которые остаются с ним. После этого мы будем принимать решение.
Также Суркис сказал, что его не интересует, кто является тренером «Шахтера».
Комментарии 0