Суркис – о возвращении Ярмоленко: «Никогда не говори «никогда»

Президент поддерживает связь с экс-игроком

Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис не исключил возвращение в команду Андрея Ярмоленко.

«Никогда не говори «никогда». Ярмоленко — один из сильнейших игроков «Динамо» за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь. Мы выиграли два чемпионства, играли в группе Лиги чемпионов, а затем продали.

Мы с Андреем в прекрасных отношениях. Он приветствует меня со всеми трофеями «Динамо», с днем рождения. Я его поздравляю тоже. Замечу, что я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками, которые играли в «Динамо». Даже с теми, которые сейчас не работают в клубе, ведь всех принять невозможно».

Ярмоленко выступает за «Вест Хэм», хотя не играет в последних матчах.

Также Суркис рассказал об идеи приглашения Мирчи Луческу.