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Суркис раскрыл причины ухода Михайличенко ради работы в УАФ

Функционер покинул должность спортивного директора «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:45
Суркис раскрыл причины ухода Михайличенко ради работы в УАФ
Фото - УАФ

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о причинах ухода Алексея Михайличенко с поста спортивного директора клуба ради должности вице-президента УАФ.

У меня нет вообще врагов. Все, кто работает на футбол, это все мои друзья. Но они должны работать на футбол, а не имитировать, что работают на футбол. Знаете, есть хорошая поговорка: если невеста уходит к другому, неизвестно, кому повезло.

Если Михайличенко будет работать на украинский футбол, а не сводить какие-то интриги, потому что я вкладываю в футбол свои деньги и здоровья, многое не нравится – я об этом говорю. Я же сегодня не президент «Олимпика», со мной эти номера не пройдут. Там, где будет беспредел по отношению к нашей команде, я буду говорить, без применения нецензурных слов, но буду говорить очень громко об этом.

Я знаю одно – киевское «Динамо» сегодня является поставщиком всех игроков во все национальные сборные страны, поэтому с нами надо разговаривать просто уважительно и относиться к «Динамо» одинаково, как относятся к другим клубам. У меня нет ни с кем войны.

Уход Михайличенко – это предательство, дезертирство? Никак не хочу объяснять, он мне сказал, что это смена обстановки. Приелась ему работа в киевском «Динамо». Больше не хочу комментировать, он заслуженный человек, много добился в футболе и пускай он дальше продолжает работать, но, подчеркиваю, на украинский футбол.

Суркис также рассказал о трансферной политике «Динамо» при Мирче Луческу.

Сергей Стаднюк
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Теги

Игорь Суркис Алексей Михайличенко Динамо Киев УАФ

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