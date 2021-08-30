Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Суркис увеличит игрокам «Динамо» премиальные после 7:0 против «Колоса»

Возвращение Луческу хорошо повлияло на команду
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40
Суркис увеличит игрокам «Динамо» премиальные после 7:0 против «Колоса»
фото - ФК Динамо

В шестом туре УПЛ киевское «Динамо» дома разнесло «Колос» со счетом 7:0.

На перерыв на матчи сборных команда уходит единоличными лидерами чемпионата, лишь раз потеряв очки, сыграв вничью с «Ингульцом».

Главный тренер киевлян Мирча Луческу решил наградить команду дополнительными выходными после впечатляющей победы.

Но не только специалист поощрил коллектив. Президент клуба Игорь Суркис выделил игрокам повышенные премиальные после второго разгрома подряд. В предыдущем туре «Динамо» заколотило «Десне» 4 безответных мяча.

Напомним, УПЛ определила лучшего игрока тура, и это даже не игрок киевлян.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Игорь Суркис Мирча Луческу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» будет представлено в футбольном симуляторе FIFA 2022
«Динамо» будет представлено в футбольном симуляторе FIFA 2022
Киберспорт
15:54
Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:18
Гусев: «В тренерский штаб сборной Украины меня пригласил Шовковский»
Гусев: «В тренерский штаб сборной Украины меня пригласил Шовковский»
Футбол Сборная Украины
11:10
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Послесловие
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:05
Вацко: «У «Динамо» нет топ-форварда»
Вацко: «У «Динамо» нет топ-форварда»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:44
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 августа 17:05

Новости: Футбол

Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Премьер-Лига (Англия)
15:59
Срна: «На ход встречи с «Минаем» повлияло удаление Марлона, которого не было»
Срна: «На ход встречи с «Минаем» повлияло удаление Марлона, которого не было»
Украинская Премьер-лига
15:56
Лучкевич: «Мы провалили первый тайм с «Металлистом-1925»
Лучкевич: «Мы провалили первый тайм с «Металлистом-1925»
Украинская Премьер-лига
15:48
Венглинский: «Де Дзерби нужно подсказать, что есть еще интересы сборной Украины»
Венглинский: «Де Дзерби нужно подсказать, что есть еще интересы сборной Украины»
Украинская Премьер-лига
14:41
Симеоне: «Я доволен тем, что мы не проиграли»
Симеоне: «Я доволен тем, что мы не проиграли»
Примерa (Испания)
14:41
Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Смотрите на XSPORT
Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Смотрите на XSPORT
14:31
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Премьер-Лига (Англия)
14:27
Рибери договорился о переходе в «Лацио»
Рибери договорился о переходе в «Лацио»
Серия А (Италия)
14:17
Стало известно, кто рассудит матч Казахстан – Украина
Стало известно, кто рассудит матч Казахстан – Украина
Сборная Украины
14:10
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
27
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
16
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости