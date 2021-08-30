Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Суркис увеличит игрокам «Динамо» премиальные после 7:0 против «Колоса»
Возвращение Луческу хорошо повлияло на команду
фото - ФК Динамо
В шестом туре УПЛ киевское «Динамо» дома разнесло «Колос» со счетом 7:0.
На перерыв на матчи сборных команда уходит единоличными лидерами чемпионата, лишь раз потеряв очки, сыграв вничью с «Ингульцом».
Главный тренер киевлян Мирча Луческу решил наградить команду дополнительными выходными после впечатляющей победы.
Но не только специалист поощрил коллектив. Президент клуба Игорь Суркис выделил игрокам повышенные премиальные после второго разгрома подряд. В предыдущем туре «Динамо» заколотило «Десне» 4 безответных мяча.
Напомним, УПЛ определила лучшего игрока тура, и это даже не игрок киевлян.
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