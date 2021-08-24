Суркис: «Вернулся Мистер, дал «прочухана», а так игра не поменялась»

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис в программе «Профутбол Digital» высказался о разгромной победе киевлян над «Десной» (4:0) в 5-м туре УПЛ:



Мы все – живые люди, каждый может заболеть. Случилась с Мистером такая неприятность – думали, быстрее выздоровеет. Слава богу, сейчас входит в норму – 4 дня быть в больнице не так и просто. Он собрался, приехал и чувствуется сразу, что игра построена.

Мне о «прочухане» знать не надо – я по игре видел, по глазам, настрою. Мне больше ничего не надо. В футбол можно выиграть или проиграть у любой команды, но самоотдача на поле и мысль должны присутствовать всегда. Тем более, мы стоим на пороге Лиги чемпионов.

Для меня любой матч – 3 очка, с кем бы мы не предстояло играть. Если бы 5 пунктов дали за «Десну» – это другое дело. Команда продемонстрировала характер, умение играть в футбол. Забили 4 мяча – могли еще. Мистер сказал в раздевалке, что счет должен был быть 8:2.