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Суркис: «Вернулся Мистер, дал «прочухана», а так игра не поменялась»

Президент «Динамо» отметил вклад Луческу в победу над «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:59
Суркис: «Вернулся Мистер, дал «прочухана», а так игра не поменялась»
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис в программе «Профутбол Digital» высказался о разгромной победе киевлян над «Десной» (4:0) в 5-м туре УПЛ:

Игра была такая же сильная, как с «Ингульцом» – тут мы забили, а тогда – нет. Кроме того, что вернулся Мистер и дал «прочухана», ничего изменилось.

Мы все – живые люди, каждый может заболеть. Случилась с Мистером такая неприятность – думали, быстрее выздоровеет. Слава богу, сейчас входит в норму – 4 дня быть в больнице не так и просто. Он собрался, приехал и чувствуется сразу, что игра построена.

Мне о «прочухане» знать не надо – я по игре видел, по глазам, настрою. Мне больше ничего не надо. В футбол можно выиграть или проиграть у любой команды, но самоотдача на поле и мысль должны присутствовать всегда. Тем более, мы стоим на пороге Лиги чемпионов.

Для меня любой матч – 3 очка, с кем бы мы не предстояло играть. Если бы 5 пунктов дали за «Десну» – это другое дело. Команда продемонстрировала характер, умение играть в футбол. Забили 4 мяча – могли еще. Мистер сказал в раздевалке, что счет должен был быть 8:2.

Напомним, что Мирчу Луческу признали лучшим тренером 5-го тура.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Игорь Суркис

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