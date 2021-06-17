Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»
«Свяжитесь со мной!» Ярмоленко затролил Роналду и Погба
Украинец также попал в тренд рекламных компании на Евро-2020
21:29
Фото: AFP
Полузащитник Андрей Ярмоленко попал в тренд на Евро-2020.
Украинец не остался в стороне от действий Криштиану Роналду и Поля Погба, которые отодвигали на пресс-конференциях бутылки Coca Cola и Heineken. Ярмоленко сделал все наоборот.
«А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca Cola – я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной».
Послей действий Роналду Coca Cola упала в цене на бирже.
Комментарии 0