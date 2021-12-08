Де Дзерби: «Мы должны были победить сегодня 5:0»

«Горняки» завершили кампанию ЛЧ без побед

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для клубной пресс-службы ничью в заключительном матче группового этапа ЛЧ против «Шерифа» (1:1).

В футбольном мире замена вратаря в конце встречи значит неуважение к сопернику. Можно сказать, что вас наказали за это. Как вы это прокомментируете?

«Вы посмотрели матч сегодня? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы бы задали такой вопрос? Одно и то же? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов даже 5 минут, потому что он настоящий профессионал, всегда тренировался отлично. Поэтому я считаю, что это было правильно и совсем не касается уважения или нет к сопернику. Мы были должны победить сегодня 5:0, потому что у нас было столько шансов забить. Если вы думаете по-другому, я уважаю ваше мнение».

Показалось, что в первые 15 минут 1-го тайма команда увлеклась игрой в квадрат в центре поля, при этом вы очень эмоционально на это реагировали. Насколько вы с этим согласны?

«В первом тайме «Шериф» ждал нас в обороне. У нас было мало возможностей найти свободные зоны, но мы доминировали в игре. Во втором тайме «Шериф» играл на 20-30 метров вперед, и мы меньше доминировали, но у нас была возможность больше играть в глубину. Мы создали много шансов забить в обоих таймах, но не забили. Я не помню ударов «Шерифа», на последней секунде мы пропустили из-за ошибки. Но проблема в том, что ты должен забивать, когда нужно закрыть матч. А если ты делаешь такую ошибку, матч остается открытым до конца. Думаю, что-то будем делать в январе с трансферами, но разница между прошлым и сегодняшним матчами с «Шерифом», что сегодня мы видели прогресс нескольких игроков, как Судаков и Бондаренко. Мы заменили Судакова, потому что он получил травму. Бондарь в первом матче не играл, думаю, тогда у Кривцова тоже были проблемы. Смотрите, в Украине я иностранец. Я уважаю всех, не смотрю на то, что игрок итальянец, бразилец или украинец, но я должен принимать решения, потому что в Украине есть лимит на легионеров. Мы играли с 5 украинцами в Мадриде, я выбираю состав исключительно по сопернику и не смотрю, кто какой национальности».

«Горняки» упустили шанс взять три очка уже в компенсированное время встречи, и завершили кампанию турнира без побед. Дончане остались без евровесны, а команда Юрия Вернидуба отправилась в Лигу Европы.

Первое же место в группе занял мадридский «Реал», в зрелищном стиле разобравшись с «Интером».