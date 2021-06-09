Тенденция продолжается. «Реал» выгонит еще одну легенду клуба

В клубе готовят церемонию прощания

Серхио Рамос / фото - beIN Sports

Капитан «Реала» Серхио Рамос хочет остаться в клубе, но руководство уже приняло решение и готовит церемонию прощания, сообщает AS.

Игрок смирился и готов принять любые условия клуба. Продление контрактов близких друзей Серхио Луки Модрича и Лукаса Васкеса, а также, назначение новым тренером Карло Анчелотти, с которым у капитана прекрасные отношения, убедили защитника остаться в клубе.

Ранее сообщалось, что 35-летний испанец недоволен предложением клуба с продлением контракта на один год и снижением зарплаты на 10%. Более того, в СМИ была информация, что Рамос подговаривал одноклубников отказаться от снижения выплат.

Клуб хотел продлить контракт с Рамосом, но его отказы привели к тому, что отношения с руководством испортились окончательно. Поэтому президент «Реала» Флорентино Перес продолжает заниматься подготовкой прощальной церемонии для капитана.

Приход в команду Давида Алабы, а также, великолепная игра Начо Фернандеса и Эдера Милитао окончательно убедили боссов клуба расстаться с Серхио.

В минувшем сезоне испанский защитник больше лечился, чем играл. Он вышел на поле только в 21 матче, где забил четырежды и отметился одной голевой передачей.

Напомним, в «Реал» может перейти бывший подопечный Де Дзерби.