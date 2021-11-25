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Тете: «Теперь нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат»
Хавбек «Шахтера» – о поражении команды в Лиге чемпионов
25 ноября 12:59
Тете / фото - FootBoom
Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете высказался о поражении «Интеру» (0:2) в Лиге чемпионов, а также о дальнейших планах команды после вылета из еврокубков.
«У нас была сложная группа, и сегодняшний матч также был непростым. Но мы будем бороться до конца: у нас остается одна игра, которая уже ничего не значит.
Мы все расстроены, могли выступить лучше, но сейчас нужно настроиться на чемпионат. «Интер» здорово прессинговал, нам не удавалось показывать те вещи, которые отрабатывали на тренировках.
Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат».
Напомним, Анатолий Трубин также высказался о поражении «Интеру».
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