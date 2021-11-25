Тете: «Теперь нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат»

Тете / фото - FootBoom

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете высказался о поражении «Интеру» (0:2) в Лиге чемпионов, а также о дальнейших планах команды после вылета из еврокубков.

Мы все расстроены, могли выступить лучше, но сейчас нужно настроиться на чемпионат. «Интер» здорово прессинговал, нам не удавалось показывать те вещи, которые отрабатывали на тренировках.

Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат».