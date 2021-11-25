Трубин: «Из-за ненужного поражения «Шерифу» потом пошли такие результаты»

Анатолий Трубин / фото - Getty Images

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

Думаю, что из-за ненужного поражения в первом туре «Шерифу» потом пошли такие вот результаты. Можно было выигрывать первый матч с «Интером». Сами себе создали проблемы, потом из них нужно было выпутываться.

Было очень тяжело, но считаю, что мы сами в этом виноваты. Сыграй в некоторых матчах, в некоторых ситуациях, в маленьких деталях лучше, и наш результат, и наше положение в группе могли быть намного лучше».