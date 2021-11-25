Защитник «Интера»: «С «Шахтером» мы играли с должным вниманием и решимостью»
Трубин: «Из-за ненужного поражения «Шерифу» потом пошли такие результаты»
Голкипер «Шахтера» – о поражении «Интеру»
25 ноября 12:46
Анатолий Трубин / фото - Getty Images
Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).
«В первом тайме сами себе привозили, пытаясь выйти из-под прессинга, создавали моменты у своих ворот. Лично у меня было несколько ошибок при передачах… Из-за этого, думаю, особенно в первом тайме было такое большое количество ударов по нашим воротам.
Думаю, что из-за ненужного поражения в первом туре «Шерифу» потом пошли такие вот результаты. Можно было выигрывать первый матч с «Интером». Сами себе создали проблемы, потом из них нужно было выпутываться.
Было очень тяжело, но считаю, что мы сами в этом виноваты. Сыграй в некоторых матчах, в некоторых ситуациях, в маленьких деталях лучше, и наш результат, и наше положение в группе могли быть намного лучше».
Напомним, тренер «Интера» Симоне Индзаги отметил игру Трубина после матча.
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