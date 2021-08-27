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То, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы

Вспоминаем, как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:37
То, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы История
Во главе «Зари» Юрий Вернидуб провел 23 матча против «Шахтера» / Фото - shakhtar.com

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов вновь подарила украинским болельщикам интригующие сюжеты в стиле «свой – против своих». В прошлом году во главе «Ференцвароша» с «Динамо» встречался Сергей Ребров, на этот раз Юрий Вернидуб проведет два матча вместе с тираспольским «Шерифом» против «Шахтера».

«Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется «Шахтер» – команда из моей страны.

Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше», – сказал после жеребьевки Вернидуб.

Фото - facebook.com/FootballClubSheriff
Фото - facebook.com/FootballClubSheriff

Нам светит плей-офф – Лиги Европы. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Шахтера» и «Динамо»

Многие знают, что «Шахтер» для Вернидуба – принципиальный соперник. Именно в годы его работы «Заря» выделилась в третью силу в украинском футболе, стала постоянным участником еврокубков и, что самое главное, сумела навязать борьбу грандам – не всегда в турнирной таблице, но очень часто в очных противостояниях.

Особенно жаркими получались матчи с «горняками». В отношениях между «Зарей» и «Шахтером» в середине десятилетия наметился кризис, что сразу же вылилось в более жаркий градус противостояния на футбольном поле. Но, вопреки общим впечатлениям, не проигрывать «Шахтеру» Вернидубу во главе «Зари» получалось не так уж и часто: в 23 матчах – 19 поражений, 3 победы и 1 ничья.

XSPORT.ua предлагает вспомнить наиболее успешные матчи Вернидуба против будущего соперника по Лиге чемпионов.

21.09.2014. Киев. УТК имени Банникова

«Шахтер» – «Заря» 0:1

Гол: Малышев, 42

Перед этим матчем «Заря» укрепилась в статусе «поставщика» очков для «Шахтера», проиграв «горнякам» 16 (!) матчей подряд. Однако недавний переезд «Шахтера» из Донецка был серьезным испытанием для команды Мирчи Луческу, которая первое время вынуждена была играть на УТК имени Банникова. Тем не менее, команда с Фредом, Бернардом, Дугласом Костой и Луисом Адриано продолжала составлять серьезную силу на европейской арене, не говоря уже во внутренней. Тем не менее, молодая команда Вернидуба, в составе которой на тот момент играли будущие футболисты сборной Украины Малиновский, Караваев, Никита Шевченко, Малышев, смогла не только разжиться очками, но и набрать полноценные три. Автором единственного гола стал Малышев, который спустя некоторое время окажется уже в «Шахтере».

15.05.2016. Запорожье. «Славутич-Арена»

«Шахтер» – «Заря» 2:3

Голы: Феррейра, 32, Гладкий, 64 – Тотовицкий, 56, 61, 82

Следующего успеха «Заре» пришлось ждать почти два года. На тот момент «Шахтер» уже потерял шансы на чемпионство, но усиленно готовился к финалу Кубка Украины, где ему предстояло сыграть как раз против луганчан, поэтому домашний матч «горняков» на «Славутич-Арене» стал генеральной репетицей будущего сражения за трофей. Играя полурезервным составом с Василием Кобиным на фланге защиты, Виктором Коваленко в центре поля и Александром Гладким в атаке «Шахтер» уступил в результативной перестрелке – 2:3. Гладкий, кстати, тогда и отличился, но этого оказалось мало – хет-трик еще одного будущего игрока «Шахтера» Андрея Тотовицкого принес победу луганчанам.

Кстати, менее чем через неделю после этого матча во Львове «Шахтер» уверенно обыграл «Зарю» в финале Кубка Украины – 2:0.

10.12.2017. Запорожье. «Славутич-Арена»

«Заря» – «Шахтер» 2:1

Голы: Силас, 90+2 (пен), Бутко, 90+4 (аг) – Петряк, 65

Самая драматичная победа Вернидуба над «Шахтером». Изнеможенная выступлением на несколько фронтов «Заря» на тот момент шла в середине турнирной таблицы, теряя очень много очков, а «Шахтер», напротив, подходил к матчу в статусе лидера чемпионата. Более того, как раз перед этой встречей «Шахтер» в Харькове переиграл полурезервный состав «Манчестер Сити» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а вот «Заря» уступила «Атлетику» и закончила свои выступления в группе Лиги Европы, не солоно хлебавши.

Однако матч чемпионата полностью изменил настроение команд перед зимней паузой. Два гола в компенсированное ко второму тайму время принесли «Заре» сенсационную победу, которая стала причиной настоящего скандала в украинском футболе. Дело в том, что на тот момент играл ввосьмером (!) после удалений Петряка, Фреда и Ракицкого. Последний получил две желтых карточки за минуту.

07.10.2018. Харьков. «Металлист»

«Шахтер» – «Заря» 1:1

Голы: Мораес, 38 – Харатин, 49

Еще один супер-скандальный матч. Самым запоминающимся моментом стало грубое нарушение правил Харатина против Тайсона, из-за которого капитан «горняков» получил травму и покинул после только с помощью работников клуба. Арбитр Николай Кривоносов показал тогда полузащитнику «Зари» только желтую карточку.

Сам же матч закончился вничью 1:1. В первом тайме счет открыл Мораес, в начале второго его сравнял все тот же Харатин, сыграв на добивании после нереализованного пенальти.

Этот матч стал одним из последних против «Шахтера» для Юрия Вернидуба во главе «Зари». Уже после окончания сезона он покинет луганский клуб и возглавит солигорский «Шахтер».

Бонус

25.10.2017. Запорожье. «Славутич-Арена»

«Заря» – «Шахтер» 3:4 д.в.

Голы: Лунев, 12, Гордиенко, 51, Харатин, 106 – Феррейра, 72, 90, Коваленко, 99, Бланко Лещук, 117

Формально Вернидуб не проиграл в основное время и в этом матче, но само противостояние 1/8 финала Кубка Украины закончилось для «Зари» настоящей трагедией. В середине второго тайма луганчане вели в счете 2:0, но умудрились растерять преимущество, пропустив второй мяч на 90-й минуте. В компенсированное время были забиты еще три мяча. «Заря» была близка к тому, чтобы перевести встречу в серию послематчевых пенальти, но пропустила от Бланко Лещука за три минуты до окончания дополнительного времени.

Александр Черненко
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Шахтер Донецк Юрий Вернидуб Шериф Заря

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