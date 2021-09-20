Только посмотрите на этот взгляд! Месси не пожал Почеттино руку после замены
В матче 6 тура французской Лиги 1 ПСЖ принимал «Лион».
Аргентинский форвард Лионель Месси вышел в основном составе команды, но не смог отметиться голевыми действиями.
Парижане в той игре заработали право на 11-метровый удар, но исполнил его не Лео, а Неймар, сравнявший счет в игре.
Позже главный тренер французского гранда Маурисио Почеттино принял решение снять Месси с игры и заменить его на Ашрафа Хакими.
September 19, 2021
Легендарный игрок, уходя с поля демонстративно не пожал коучу руку, посмотрев на того воистину испепеляющим взглядом.
В конце концов ПСЖ смогло дожать ткачей и победу принес уже другой аргентинец – Мауро Икарди, вырвав три очка в компенсированное время.
Напомним, Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро.
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