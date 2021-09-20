Только посмотрите на этот взгляд! Месси не пожал Почеттино руку после замены

В составе парижан назревает конфликт?

Лионель Месси и Маурисио Почеттино / фото - Eurosport

В матче 6 тура французской Лиги 1 ПСЖ принимал «Лион».

Аргентинский форвард Лионель Месси вышел в основном составе команды, но не смог отметиться голевыми действиями.

Парижане в той игре заработали право на 11-метровый удар, но исполнил его не Лео, а Неймар, сравнявший счет в игре.

Позже главный тренер французского гранда Маурисио Почеттино принял решение снять Месси с игры и заменить его на Ашрафа Хакими.

Легендарный игрок, уходя с поля демонстративно не пожал коучу руку, посмотрев на того воистину испепеляющим взглядом.

В конце концов ПСЖ смогло дожать ткачей и победу принес уже другой аргентинец – Мауро Икарди, вырвав три очка в компенсированное время.

Напомним, Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро.