«Тоттенхэм» подписал голкипера «Аталанта» Голлини

Фото: Tottenham

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини перешел в «Тоттенхэм».

Лондонцы взяли итальянца в аренду с правом выкупа. Выкуп станет обязательным, если 26-летний игрок проведет 20 матчей в сезоне.

Сумма выкупа составит 15 миллионов евро.

We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.