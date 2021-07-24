«Аталанта» запросила у «Тоттенхэма» 55 миллионов евро за защитника
«Тоттенхэм» подписал голкипера «Аталанта» Голлини
Итальянец проведет сезон в аренде
14:27
Фото: Tottenham
Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини перешел в «Тоттенхэм».
Лондонцы взяли итальянца в аренду с правом выкупа. Выкуп станет обязательным, если 26-летний игрок проведет 20 матчей в сезоне.
Сумма выкупа составит 15 миллионов евро.
We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021
Ранее Голлини уже играл в АПЛ за «Астон Виллу». Также он был в академии «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Аталанты».
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