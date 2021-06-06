Товарищеские матчи. Швеция справилась с Арменией, Соломон помог Израилю обыграть Черногорию

Вингер «Шахтера» удвоил преимущество своей национальной команды

Фото - Шведский футбольный союз

В товарищеских матчах сборные Израиля и Швеции с одинаковым счетом 3:1 справились с Черногорией и Арменией соответственно.

Отметим, что вингер «Шахтера» Манор Соломон отличился забитым мячом во втором тайме. Это был второй гол его команды.

Напомним, в своих товарищеских поединках сборная Украины сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и переиграла Северную Ирландию (1:0).

Товарищеский матч

Черногория – Израиль 1:3

Голы: Захави, 67, Соломон, 69, Кинда, 90 – Бечирай, 81 (пен.)

Швеция – Армения 3:1

Голы: Форсберг, 16, Даниэльссон, 34, Берг, 85 – Бичахчян, 64

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 72), Даниэльссон, Бенгтссон, Линделеф, Ольссон, Форсберг (Сема, 85), Ларссон (Классон, 46), Экдаль (Сванберг, 72), Кулусевски (Квайсон, 72), Исак (Берг, 72).

Армения: Юрченко, Оганесян, Чалишир (Хачумян, 74), Монрой, Акопян (Мурадян, 46), Бичахчян, Восканян, Сперцян (Григорян, 46), Ангуло (Байрамян, 46), Адамян (Шагоян, 84), Миранян (Барсегян, 46).

Предупреждения: Классон, Бенгтссон – Мурадян, Барсегян, Бичахчян, Байрамян