Травма Рамоса может заставить ПСЖ купить еще одного дорогостоящего защитника

Парижане могут продолжить грандиозную трансферную кампанию

Серхио Рамос / фото - Soccernews

Руководство ПСЖ всерьез задумалось о покупке центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.

Этим летом парижане уже подписали экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса свободным агентом, но 35-летний испанец получил очередную травму, из-за которой пропустит два месяца. Поэтому боссы ПСЖ задумались о еще одном игроке обороны.

Как сообщает источник, представители французского гранда уже провели встречу с агентом сенегальского защитника.

Но главной помехой на пути к подписанию 30-летнего игрока может стать президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис, который известен своим неуступчивым характером. Два года назад функционер требовал за сенегальца 120 миллионов евро, и хоть пандемия немного снизила финансовые аппетиты клубов, но итальянец вряд ли отдаст игрока за небольшую сумму.

Ранее сообщалось, что еще до покупки Рафаэля Варана на Кулибали претендовал МЮ, но Лаурентис отказался продавать защитника за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок провел 37 матчей за «Наполи», в которых отметился одним голом.

Напомним, Лионель Месси уже тренируется с ПСЖ и стало известно, когда он сможет дебютировать за парижский клуб.