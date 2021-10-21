Травма Вернидуба оказалась не такой серьезой. Решение о его участии примут перед матчем с ЦСКА

Опытный защитник заработал повреждение во встрече с «Шахтером»

Виталий Вернидуб / Фото - ФК Заря

Луганская «Заря» проведет матч группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Целый ряд футболистов украинской команды не смогут играть.

Помимо Никиты Шевченко, Егора Назарины и Владислава Кочергина, команде не поможет полузащитнк Владислав Кабаев. Однако есть и положительные новости.

Несерьезной оказалась травма защитника Виталия Вернидуб. Хоть и на предматчевой пресс-конференции главный тренер Виктор Скрипник заявил, что игрок пока не готов, окончательное решение будет приниматься за несколько часов до встречи.

За игрой Лиги конференций можно будет следить сегодня, 21 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ЦСКА София – «Заря». Начало – в 22:00.