Босния потеряла шансы на плей-офф. Украине предстоит сыграть против немотированной команды
Тренер Боснии – о потере шансов на плей-офф: «Перегорели из-за желания победить»
Украинцам предстоит играть против немотивированных соперников
Ивайло Петев / фото - kazfootball
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал поражение от Финляндии (1:3) в матче отбора на чемпионат мира 2022:
«Хочу извиниться перед болельщиками. Дали им надежду, но сыграли очень плохо. Очень много ошибок, а два гола пропустили, когда находились в численном большинстве.
Я такого не ожидал. Возможно, сильно перегорели из-за желания победить».
Балканцы потеряли шансы на выход из группы, и будут играть в последнем матче отбора против сборной Украины не имея перед собой турнирных задач.
Игра состоится 16-го ноября в Боснии и Герцеговине.
Напомним, от игры с боснийцами будет зависеть будущее Петракова в сборной Украины.
Комментарии 0