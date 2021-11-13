Тренер Боснии – о потере шансов на плей-офф: «Перегорели из-за желания победить»

Украинцам предстоит играть против немотивированных соперников

Ивайло Петев / фото - kazfootball

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал поражение от Финляндии (1:3) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Хочу извиниться перед болельщиками. Дали им надежду, но сыграли очень плохо. Очень много ошибок, а два гола пропустили, когда находились в численном большинстве. Я такого не ожидал. Возможно, сильно перегорели из-за желания победить».

Балканцы потеряли шансы на выход из группы, и будут играть в последнем матче отбора против сборной Украины не имея перед собой турнирных задач.

Игра состоится 16-го ноября в Боснии и Герцеговине.

Напомним, от игры с боснийцами будет зависеть будущее Петракова в сборной Украины.