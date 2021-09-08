Дубль Гризманна лишил Финляндию важных очков в группе Украины
Тренер Финляндии: «Второе место в группе – более реалистичная, но сложная задача»
Канерва – о турнирной ситуации в отборе на ЧМ после поражения от Франции
08:38
Маркку Канерва / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал ситуацию в группе после поражения в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Возможно, второе место в группе выглядит более реалистичным. В любом случае, это – сложная задача.
Мы прошли половину кампании, и впереди нас ждут четыре трудных матча. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе.
Также мыслями по поводу игры поделился наставник сборной Франции Дидье Дешам.
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