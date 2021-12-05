Тренер «Ингульца»: «С «Зарей» мы больше заслужили реализовать свои моменты»

Олег Стронцицкий / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Ингульца» Олег Стронцицкий высказался относительно поражения подопечных в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Два хороших момента мы не реализовали, не получили положительный результат. При всем уважении к сопернику, мы больше заслужили реализацию.

Ее не хватило. Не забиваешь ты – забивают тебе. Сразу пошла инверсия и после нашего шанса мы быстро пропустили мяч.