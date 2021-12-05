Фаворов принес «Заре» победу над «Ингульцом»
Тренер «Ингульца»: «С «Зарей» мы больше заслужили реализовать свои моменты»
Стронцицкий – о минимальном поражении подопечных
Олег Стронцицкий / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Ингульца» Олег Стронцицкий высказался относительно поражения подопечных в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.
Команда провела сегодня хорошую игру, достойный бой дала сопернику. Но, к сожалению, мы снова не реализовали свои моменты, хотя за такое время уже заслужили забить хотя бы один мяч.
Два хороших момента мы не реализовали, не получили положительный результат. При всем уважении к сопернику, мы больше заслужили реализацию.
Ее не хватило. Не забиваешь ты – забивают тебе. Сразу пошла инверсия и после нашего шанса мы быстро пропустили мяч.
Ранее мнением по поводу игры поделился наставник «Зари» Виктор Скрипник.
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