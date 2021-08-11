Тренер карагандинского «Шахтера»: «Игра против «Колоса» была непростой»

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Главный тренер «Шахтера» из Караганды Магомед Адиев прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» в матче квалификации Лиги конференций:

Первый тайм у нас не удался. Соперник был быстрее, выигрывал борьбу и мог использовать опасные моменты. Где-то к 30-й минуте мы выровняли игру и доиграли тайм.

Во второй половине сделали корректировки, потому что не могли выходить в атаку. Структурировали нашу оборону.

Понятно, что соперник совершил пять изменений по сравнению с прошлым матчем, это была ставка на беговую работу. Состав поменялся на 50 процентов. Это существенные изменения.

Игра шла до забитого гола. Пенальти – большая заслуга нашего вратаря Игоря Шацкого».