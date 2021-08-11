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Тренер карагандинского «Шахтера»: «Игра против «Колоса» была непростой»

Команды лишь в серии пенальти выявили победителя
Футбол Лига конференций UEFA
08:49
Тренер карагандинского «Шахтера»: «Игра против «Колоса» была непростой»
фото - FanDay

Главный тренер «Шахтера» из Караганды Магомед Адиев прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» в матче квалификации Лиги конференций:

«Сложный матч, мы говорили об этом. Даже для меня, как главного тренера, было непросто. Вязкая игра, обе команды хотели победить в основное время, поэтому игра проходила в середине поля.

Первый тайм у нас не удался. Соперник был быстрее, выигрывал борьбу и мог использовать опасные моменты. Где-то к 30-й минуте мы выровняли игру и доиграли тайм.

Во второй половине сделали корректировки, потому что не могли выходить в атаку. Структурировали нашу оборону.

Понятно, что соперник совершил пять изменений по сравнению с прошлым матчем, это была ставка на беговую работу. Состав поменялся на 50 процентов. Это существенные изменения.

Игра шла до забитого гола. Пенальти – большая заслуга нашего вратаря Игоря Шацкого».

В основное время команды осилили только безголевую ничью – также, как и в первом матче.

А вот в серии пенальти команду из Ковалевки уже конкретно подвела реализация 11-метровых ударов: сразу три игрока «Колоса» не справились с ударами с точки и пропустили «Шахтер» в следующий этап.

Известный комментатор Виктор Вацко даже вспомнил, как в прошлом сезоне высмеивали Евгения Селезнева за то, что он забивает в составе «Колоса» только с пенальти.

Источник: ФК Шахтер Караганда Павел Харченко
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Колос Шахтер Караганда

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