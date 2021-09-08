Тренер Казахстана: «Борьба в группе будет до конца, можем прыгнуть выше головы»

Талгат Байсуфинов / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (2:2).

Мы предполагали, что Босния будет играть именно так. Во втором тайме мяч стал больше двигаться, и перед нами открылось пространство, которое мы использовали.

Если мы всегда будем так готовиться, будем соответственно настраивать ребят на такой результат. Игра, как говорится, все поставит на свои места.

Я и вчера говорил об этом, и сегодня. У нас в группе соперники очень высокого качества. Но я думаю, что мы можем где-то на равных со всеми играть и прыгнуть выше головы.