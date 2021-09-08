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Тренер Казахстана: «Борьба в группе будет до конца, можем прыгнуть выше головы»
Байсуфинов прокомментировал ничью со сборной Боснии и Герцеговины
07:59
Талгат Байсуфинов / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (2:2).
Думаю, болельщикам игра очень понравилась. Были голы, было хорошее зрелище для зрителей. Я считаю, что Франция, Украина и Босния и Герцеговина – хорошие команды, мы играли со всеми тремя. Думаю, что борьба за первые два места в группе будет продолжаться до самого конца.
Мы предполагали, что Босния будет играть именно так. Во втором тайме мяч стал больше двигаться, и перед нами открылось пространство, которое мы использовали.
Если мы всегда будем так готовиться, будем соответственно настраивать ребят на такой результат. Игра, как говорится, все поставит на свои места.
Я и вчера говорил об этом, и сегодня. У нас в группе соперники очень высокого качества. Но я думаю, что мы можем где-то на равных со всеми играть и прыгнуть выше головы.
В параллельном матче сборная Франции уверенно переиграла Финляндию (2:0).
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