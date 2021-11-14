Тренер Казахстана – о 0:8 с Францией: «Мы не дожили до конца»

Команда оказалась деклассирована чемпионами мира

Талгат Байсуфинов / фото - Kazfootball

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал для Sports.kz разгромное поражение от Франции (0:8) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то надо было развивать свою игру. Проигрывать как тренеру всегда больно, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, мы видели это в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим и разберем игру. Очень больно, очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Добавить нечего, счет говорит сам за себя».

Казахстан не добыл ни одной победы в этой квалификации на мундиаль, трижды лишь сыграв вничью (два раза – с Украиной).

Французы же обеспечили себе место на ЧМ-2022 в Катаре, но в последнем туре «Ле Бле» еще могут помочь Украине добыть свою путевку на мундиаль.