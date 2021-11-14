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Тренер Хорватии: «России везло до автогола, с которым повезло нам»

Далич считает, что удача в равной степени сопутствовала обеим командам
Футбол Чемпионат мира по футболу
22:17
Тренер Хорватии: «России везло до автогола, с которым повезло нам»
Златко Далич / Фото - The National

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в решающем матче отбора на чемпионат мира-2022 против России (1:0). Специалист оценил влияние на игру элемента везения.

Хочу поздравить всех ребят, которые играли в этом отборочном цикле. Поблагодарить свой тренерских штаб, который мне сильно помог. Также хочу сказать спасибо хорватскому футбольному союзу, болельщикам и вам, журналистам, за критику. Ваша конструктивная критика была очень полезна для нас. Мы провели квалификацию великолепно, это была наша лучшая квалификация.

Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили.

Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол – это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин заявил, что Хорватия практически ничего не создала у ворот соперника.

Источник: Матч ТВ Сергей Стаднюк
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сборная России (футбол) сборная Хорватии (футбол)

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