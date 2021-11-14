Тренер Хорватии: «России везло до автогола, с которым повезло нам»

Златко Далич / Фото - The National

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в решающем матче отбора на чемпионат мира-2022 против России (1:0). Специалист оценил влияние на игру элемента везения.

Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили.

Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол – это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все.