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Тренер Хорватии: «В атаке мы не продемонстрировали своего класса»

Команда уступила Англии
Футбол Евро-2020
21:37
Тренер Хорватии: «В атаке мы не продемонстрировали своего класса»
Фото: BBC

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями сайту UEFA от поражения команды от Англии (0:1).

«Поздравляю Англию с победой, но и наших игроков тоже. Тяжелый матч, было жарко.

Как мы и ожидали, в первые 20 минут нам нужно было справиться с давлением. После этого мы более или менее контролировали ситуацию. А потом случилась одна ошибка.

Мы семь дней говорили о том, что нужно не позволять соперникам вытягиваться себя с позиции. Англия воспользовалась образовавшимся пространством и забила гол.

В атаке мы не продемонстрировали своего класса, но мы играли против Англии – это потрясающая команда. Большую часть матча мы были на равных с ними. Это меня воодушевляет, и в предстоящих матчах мы будем выглядеть лучше».

Англия впервые выиграла стартовый матч Евро.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Хорватии (футбол) сборная Англии (футбол) Златко Далич

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