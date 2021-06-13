Англия стартовала на Евро-2020 тяжелой победой над Хорватией
Тренер Хорватии: «В атаке мы не продемонстрировали своего класса»
Команда уступила Англии
Фото: BBC
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями сайту UEFA от поражения команды от Англии (0:1).
«Поздравляю Англию с победой, но и наших игроков тоже. Тяжелый матч, было жарко.
Как мы и ожидали, в первые 20 минут нам нужно было справиться с давлением. После этого мы более или менее контролировали ситуацию. А потом случилась одна ошибка.
Мы семь дней говорили о том, что нужно не позволять соперникам вытягиваться себя с позиции. Англия воспользовалась образовавшимся пространством и забила гол.
В атаке мы не продемонстрировали своего класса, но мы играли против Англии – это потрясающая команда. Большую часть матча мы были на равных с ними. Это меня воодушевляет, и в предстоящих матчах мы будем выглядеть лучше».
Англия впервые выиграла стартовый матч Евро.
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