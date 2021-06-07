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Тренер Кипра: «Ребята сражались с сильным соперником»

Украина разгромила оппонента
Футбол Сборная Украины
7 июня 22:41
Тренер Кипра: «Ребята сражались с сильным соперником»
Фото: agonasport.com

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу прокомментировал сайту УАФ поражение от Украины (0:4) в контрольном матче.

«После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении. Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам».

Дубль в матче оформил Андрей Ярмоленко. На его счету 40 голов за национальную команду.

13 июня Украина сыграет в первом матче Евро-2020 против Нидерландов.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Кипра (футбол) сборная Украины (футбол)

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