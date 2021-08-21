Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»

Валерий Кривенцов / Фото - ФК Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после проигранного матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (0:2).

В первом тайме мы уступили «Ворскле» в контроле мяча, а так – не могу сказать, что уступили по созданным моментам. Во втором тайме создали достаточно, чтобы забить один гол. Второй гол пропустили. Надо смотреть по видео – мне показалось, что вратарь обязан был выходить и страховать защитников. Это все индивидуальные ошибки. То, что команда работала, я видел, сказал игрокам, что они молодцы.

Конечно, забей мы пенальти – неизвестно, как бы сложилась игра. Также в конце, когда, я считаю, на Савине ошибочная желтая карточка, там больше пенальти.

Разберем ошибки и будем двигаться дальше. У нас есть свое видение, но мы не можем свои возможности конвертировать в забитые мячи. Нападающего нет. Из того, что есть, мы все делаем лучшее, чтобы команда играла лучше и радовала болельщиков.