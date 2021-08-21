Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после проигранного матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (0:2).
Игра оставила двоякое впечатление, потому что у нас не все получалось. Были хорошие возможности в первом тайме, которые могли конвертировать в забитый мяч, но принимались не те решения. Мы 5 или 6 раз хорошо выбегали. Надо завершать это ударами. Когда пропустили гол – индивидуальная ошибка. Много индивидуальных ошибок как в атаке, так и в обороне.
В первом тайме мы уступили «Ворскле» в контроле мяча, а так – не могу сказать, что уступили по созданным моментам. Во втором тайме создали достаточно, чтобы забить один гол. Второй гол пропустили. Надо смотреть по видео – мне показалось, что вратарь обязан был выходить и страховать защитников. Это все индивидуальные ошибки. То, что команда работала, я видел, сказал игрокам, что они молодцы.
Конечно, забей мы пенальти – неизвестно, как бы сложилась игра. Также в конце, когда, я считаю, на Савине ошибочная желтая карточка, там больше пенальти.
Разберем ошибки и будем двигаться дальше. У нас есть свое видение, но мы не можем свои возможности конвертировать в забитые мячи. Нападающего нет. Из того, что есть, мы все делаем лучшее, чтобы команда играла лучше и радовала болельщиков.
Ранее мнение об игре высказал наставник «Ворсклы» Юрий Максимов.
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