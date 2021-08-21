Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 14
Завтра 17
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 2:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:0 2-й тайм
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:0 2-й тайм
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон -:- Запланирован
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь -:- Запланирован
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик -:- Запланирован
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован

Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»

Кривенцов отметил, что команде не хватало качественного завершения атак
Футбол Украинская Премьер-лига
17:56
Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»
Валерий Кривенцов / Фото - ФК Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после проигранного матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (0:2).

Игра оставила двоякое впечатление, потому что у нас не все получалось. Были хорошие возможности в первом тайме, которые могли конвертировать в забитый мяч, но принимались не те решения. Мы 5 или 6 раз хорошо выбегали. Надо завершать это ударами. Когда пропустили гол – индивидуальная ошибка. Много индивидуальных ошибок как в атаке, так и в обороне.

В первом тайме мы уступили «Ворскле» в контроле мяча, а так – не могу сказать, что уступили по созданным моментам. Во втором тайме создали достаточно, чтобы забить один гол. Второй гол пропустили. Надо смотреть по видео – мне показалось, что вратарь обязан был выходить и страховать защитников. Это все индивидуальные ошибки. То, что команда работала, я видел, сказал игрокам, что они молодцы.

Конечно, забей мы пенальти – неизвестно, как бы сложилась игра. Также в конце, когда, я считаю, на Савине ошибочная желтая карточка, там больше пенальти.

Разберем ошибки и будем двигаться дальше. У нас есть свое видение, но мы не можем свои возможности конвертировать в забитые мячи. Нападающего нет. Из того, что есть, мы все делаем лучшее, чтобы команда играла лучше и радовала болельщиков.

Ранее мнение об игре высказал наставник «Ворсклы» Юрий Максимов.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист 1925 Ворскла

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Защитник «Металлиста 1925»: «Нереализованный пенальти с «Ворсклой» особо не повлиял психологически»
Защитник «Металлиста 1925»: «Нереализованный пенальти с «Ворсклой» особо не повлиял психологически»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Хавбек «Металлист 1925»: «Забей пенальти – игра сложилась бы по-другому»
Хавбек «Металлист 1925»: «Забей пенальти – игра сложилась бы по-другому»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:30
Капитан «Ворсклы»: «После КуПСа на нас вылилось много грязи»
Капитан «Ворсклы»: «После КуПСа на нас вылилось много грязи»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:52
Максимов назвал переломный момент встречи с «Металлистом 1925»
Максимов назвал переломный момент встречи с «Металлистом 1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:02
В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму
В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 22:12
«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»
«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 21:23

Новости: Футбол

«Верес» обыграл «Минай». Команды не реализовали пенальти и свободный удар с нескольких метров
«Верес» обыграл «Минай». Команды не реализовали пенальти и свободный удар с нескольких метров
Украинская Премьер-лига
18:56
«Манчестер Сити» без Зинченко впервые не уступил в сезоне, разгромив «Норвич»
«Манчестер Сити» без Зинченко впервые не уступил в сезоне, разгромив «Норвич»
Премьер-Лига (Англия)
18:51
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Норвич». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Норвич». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
18:45
Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение уже во втором туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение уже во втором туре Бундеслиги
Бундеслига (Германия)
18:27
Чемпионат Италии. «Торино» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Торино» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
18:20
Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
18:20
Грилиш забил дебютный гол за «Манчестер Сити»
Грилиш забил дебютный гол за «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
17:59
Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»
Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»
Украинская Премьер-лига
17:56
Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»
Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»
Примерa (Испания)
17:43
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
92
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости