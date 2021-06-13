Тренер сборной Дании рассказал, почему после ситуации с Эриксеном доиграли матч

Трагический случай затмил игру

фото - The New York Times

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн объяснил TV2 решение доиграть матч с Финляндией после страшного эпизода с Кристианом Эриксеном 12 июля, а не перенести игру на следующий день:

«Очень-очень тяжелый вечер. Нам всем напомнили о ценности жизни. И я горжусь своими футболистами. Когда мы получили хорошие новости от Эриксена, то у нас было два варианта: доиграть матч или перенести его на следующий день. Все футболист решили выйти на поле. Не было никакого давления со стороны УЕФА. Решение принимали сами футболисты. Сейчас все наши мысли связаны с Кристианом и его семьей».

В концовке первого тайма матча Дания - Финляндия на газон без сознания упал полузащитник датчан Кристиан Эриксен. Игроку оказывали экстренную помощь на протяжении 15 минут, а после вынесли на носилках с поля и срочно госпитализировали.

Матч приостановили и собирались переносить на другой день. Но, после сообщения пресс-службы UEFA о стабилизации состояния футболиста поединок продолжили.

Как ранее сообщали СМИ, после улучшения состояния, Эриксен лично позвонил команде по FaceTime и попросил коллектив доиграть матч.

Противостояние закончилось победой финнов со счетом 1:0. Лучшим игроком противостояния был признан сам Эриксен.