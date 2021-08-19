Тренер сенсационного «Николаева» прокомментировал проход «Кривбасса» в Кубке Украины

Сергей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер «Николаева» Сергей Шевченко высказался в комментарии пресс-службе УАФ относительно победы в матче второго этапа Кубка Украины против «Кривбасса» (1:1, 3:1).

В перерыве я попросил подопечных добавить оборотов, выше прессинговать, и выяснилось, что криворожане к этому оказались не готовы. К тому же, сказывались лучшие физические кондиции «Николаева». Считаю, что вторая 45-минутка и овертайм были за нами.

Мне не нравится, когда серию послематчевых пенальти называют футбольной лотереей. Напротив, именно в этой битве характеров четко заметно, чего ты на самом деле стоишь.

Если откровенно, мы специально не тренировали пробитие 11-метровых. Просто я был убежден в умении наших пенальтистов. И они не подвели, хотя настоящим героем стал вратарь Дмитрий Фастов, который выиграл аж три дуэли у игроков «Кривбасса»!

Конечно, после финального свистка мы не скрывали радости, все же, с того состава, что в прошлом сезоне представлял «Николаев» в Первой лиге, осталось лишь несколько игроков, остальные – молодежь. Надеюсь, что после этой победы над «Кривбассом», который настроен пробиться в элитный дивизион, посещаемость матчей в Николаеве значительно возрастет.