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Тренер сенсационного «Николаева» прокомментировал проход «Кривбасса» в Кубке Украины

Представитель Второй лиги завершил выступления в турнире лидера высшего дивизиона ПФЛ
Футбол Кубок Украины по футболу
13:26
Тренер сенсационного «Николаева» прокомментировал проход «Кривбасса» в Кубке Украины
Сергей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер «Николаева» Сергей Шевченко высказался в комментарии пресс-службе УАФ относительно победы в матче второго этапа Кубка Украины против «Кривбасса» (1:1, 3:1).

«Кривбасс», который считался фаворитом, доминировал только в первом тайме. Мы специально отдали инициативу гостям, хотя никаких «автобусов» у своих ворот не ставили. Просто хотели убедиться в их умении позиционно наступать, выяснить, есть ли у них весомые контраргументы во время нашего быстрого перехода из обороны в атаку. Было нелегко, но дотерпели.

В перерыве я попросил подопечных добавить оборотов, выше прессинговать, и выяснилось, что криворожане к этому оказались не готовы. К тому же, сказывались лучшие физические кондиции «Николаева». Считаю, что вторая 45-минутка и овертайм были за нами.

Мне не нравится, когда серию послематчевых пенальти называют футбольной лотереей. Напротив, именно в этой битве характеров четко заметно, чего ты на самом деле стоишь.

Если откровенно, мы специально не тренировали пробитие 11-метровых. Просто я был убежден в умении наших пенальтистов. И они не подвели, хотя настоящим героем стал вратарь Дмитрий Фастов, который выиграл аж три дуэли у игроков «Кривбасса»!

Конечно, после финального свистка мы не скрывали радости, все же, с того состава, что в прошлом сезоне представлял «Николаев» в Первой лиге, осталось лишь несколько игроков, остальные – молодежь. Надеюсь, что после этой победы над «Кривбассом», который настроен пробиться в элитный дивизион, посещаемость матчей в Николаеве значительно возрастет.

Ранее лидер Первой лиги «Кривбасс» усилился 17-м новичком в летнее трансферное окно.

Сергей Стаднюк
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Николаев Кривбасс

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