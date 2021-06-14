Тренер Шотландии: «Чехи лучше использовали моменты»

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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился впечатлениями BBC от матча против Чехии (0:2).

Это хороший урок. Мы приехали сюда не учиться, но все же надо и выносить урок из происходящего. Надо использовать моменты, не выпадать из игры и добывать результат.

Мы играли неплохо. Могли действовать более храбро в первом тайме. До перерыва обе команды нивелировали работу соперника».