Тренер Шотландии: «Чехи лучше использовали моменты»

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
15 июня 19:00
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился впечатлениями BBC от матча против Чехии (0:2).
«Игра была достаточно равной. Чехи лучше использовали моменты. У нас были шансы забить, но мы не смогли ими воспользоваться.
Это хороший урок. Мы приехали сюда не учиться, но все же надо и выносить урок из происходящего. Надо использовать моменты, не выпадать из игры и добывать результат.
Мы играли неплохо. Могли действовать более храбро в первом тайме. До перерыва обе команды нивелировали работу соперника».
Дубль в матче оформил Патрик Шик. Один из мячей стал рекордным для Евро.
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