Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тренер Шотландии: «Чехи лучше использовали моменты»

Кларку понравилась игра своей команды
Футбол Евро-2020
22:41
Тренер Шотландии: «Чехи лучше использовали моменты»
Фото: BBC

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился впечатлениями BBC от матча против Чехии (0:2).

«Игра была достаточно равной. Чехи лучше использовали моменты. У нас были шансы забить, но мы не смогли ими воспользоваться.

Это хороший урок. Мы приехали сюда не учиться, но все же надо и выносить урок из происходящего. Надо использовать моменты, не выпадать из игры и добывать результат.

Мы играли неплохо. Могли действовать более храбро в первом тайме. До перерыва обе команды нивелировали работу соперника».

Дубль в матче оформил Патрик Шик. Один из мячей стал рекордным для Евро.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шотландия - Чехия сборная Чехии (футбол) сборная Шотландии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Чехии: «Наш вратарь сыграл просто великолепно»
Тренер Чехии: «Наш вратарь сыграл просто великолепно»
Футбол Евро-2020
22:10
Чехия с Шиком обыграла Шотландию на Евро-2020
Чехия с Шиком обыграла Шотландию на Евро-2020
Футбол Евро-2020
17:53
Евро 2020. Шотландия проиграла Чехии. Как это было
Евро 2020. Шотландия проиграла Чехии. Как это было
Футбол Евро-2020
17:52
1
Просто Шик! Форвард Чехии с центра поля забил Шотландии
Просто Шик! Форвард Чехии с центра поля забил Шотландии
Футбол Евро-2020
17:16
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
15:45

Новости: Футбол

Испания и Швеция выдали первый безголевой матч на Евро-2020
Испания и Швеция выдали первый безголевой матч на Евро-2020
Евро-2020
23:57
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
Евро-2020
23:50
Ярмоленко: «Понимаешь, что сыграл плохо, а тебя полощат везде»
Ярмоленко: «Понимаешь, что сыграл плохо, а тебя полощат везде»
Сборная Украины
23:30
Гамшик – о 2:1 с Польшей: «Невероятно! Я не провел ни одного матча за месяц»
Гамшик – о 2:1 с Польшей: «Невероятно! Я не провел ни одного матча за месяц»
Евро-2020
23:09
Ярмоленко: «Жизнь в Европе представлял себе по-другому»
Ярмоленко: «Жизнь в Европе представлял себе по-другому»
Сборная Украины
22:48
Тренер Шотландии: «Чехи лучше использовали моменты»
Тренер Шотландии: «Чехи лучше использовали моменты»
Евро-2020
22:41
С Педриньо, но без сборников. Де Дзерби провел первую тренировку в «Шахтере»
С Педриньо, но без сборников. Де Дзерби провел первую тренировку в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
22:30
Ляпорт потребовал у «Манчестер Сити» трансфер в «Барселону»
Ляпорт потребовал у «Манчестер Сити» трансфер в «Барселону»
Премьер-Лига (Англия)
22:26
Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»
Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»
Сборная Украины
22:11
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00