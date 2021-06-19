Тренер Шотландии – о ничьей с Англией: «Незабываемый вечер»

Команда Кларка отобрала очки у одного из фаворитов Евро

Стив Кларк / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал ничью с Англией (0:0) во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.

У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков. Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом».



Напомним, в параллельном матче группы Хорватия и Чехия не выявили победителя (1:1).