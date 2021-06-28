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Тренер Швеции: «В сборной Украины собрано много квалифицированных исполнителей»
Андерссон выделил двух звезд «сине-желтых»
20:04
Янне Андерссон / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался по поводу матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины. Встреча состоится 29 июня в Глазго. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим от этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником. Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
У сборной Украины есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в «Аталанте». В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей.
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