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Тренер Словении Вербича – об 1:2 с Россией: «Разочарование велико, все получалось»

Команда потеряла шансы на выход на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
11:12
Тренер Словении Вербича – об 1:2 с Россией: «Разочарование велико, все получалось»
Матьяж Кек / Фото - Vecer.com

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался по поводу поражения в матче отбора на чемпионат мира-2022 против России (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Наше разочарование велико. В начале матча у нас все получалось. Но потом мы не смогли показать такую же интенсивность. Поздравляю сборную России с победой.

Отметим, что 52 минуты на поле провел нападающий «Динамо» Беньямин Вербич. Он был заменен на тезку по фамилии Шешко.

Напомним, в прошлом туре Словения с Вербичем в составе разгромила Мальту (4:0).
Сергей Стаднюк
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сборная Словении (футбол) Беньямин Вербич сборная России (футбол)

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