Стало известно, почему Миколенко и Вербич пропустили игру с «Шахтером»
Тренер Словении Вербича – об 1:2 с Россией: «Разочарование велико, все получалось»
Команда потеряла шансы на выход на чемпионат мира-2022
Матьяж Кек / Фото - Vecer.com
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался по поводу поражения в матче отбора на чемпионат мира-2022 против России (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Наше разочарование велико. В начале матча у нас все получалось. Но потом мы не смогли показать такую же интенсивность. Поздравляю сборную России с победой.
Отметим, что 52 минуты на поле провел нападающий «Динамо» Беньямин Вербич. Он был заменен на тезку по фамилии Шешко.Напомним, в прошлом туре Словения с Вербичем в составе разгромила Мальту (4:0).
Комментарии 0