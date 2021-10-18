Тренер «Валенсии» пожаловался на несправедливое пенальти в пользу «Барселоны»

Пепе Бордалас / фото - Marca

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас прокомментировал для Marca поражение от «Барселоны» (1:3) в матче 9-го тура испанской Примеры:

Поражение со счетом 1:3 несправедливо. Мы заслуживали, по крайней мере, ничью. Но во втором тайме тер Штеген сделал несколько сэйвов.

Я доволен отношением команды, но мы должны улучшить оборону. Мы пропускаем слишком много голов, а одной из целей моего прихода в клуб было именно улучшение защиты».