Куман нашел причину, по которой «Барселона» пропускает ранние голы
Тренер «Валенсии» пожаловался на несправедливое пенальти в пользу «Барселоны»
Каталонцы с точки забили победный гол
10:04
Пепе Бордалас / фото - Marca
Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас прокомментировал для Marca поражение от «Барселоны» (1:3) в матче 9-го тура испанской Примеры:
«Пенальти был решающим моментом, потому что шла равная игра. Это не пенальти. Я видел повтор после игры. Еще на поле Гайя сказал мне, что явно коснулся мяча, и мы смогли это проверить. Мы не понимаем, почему при наличии VAR арбитры назначают такой пенальти? Мы явно возмущены.
Поражение со счетом 1:3 несправедливо. Мы заслуживали, по крайней мере, ничью. Но во втором тайме тер Штеген сделал несколько сэйвов.
Я доволен отношением команды, но мы должны улучшить оборону. Мы пропускаем слишком много голов, а одной из целей моего прихода в клуб было именно улучшение защиты».
«Летучие мыши» уступили в очном противостоянии, что позволило каталонцам обогнать их в таблице Примеры.
Впереди у «блаугранас» матч с «Динамо» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.
Напомним, тренер «Барселоны» Рональд Куман нашел причину ранних голов в ворота «сине-гранатовых».
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